Выбрана новая «Мисс мира»

В этом году состоялся юбилейный, 70-ый конкурс красоты «Мисс мира».

По информации lenta.ru, в конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.

Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону вручала обладательница титула «Мисс мира-2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.

В 2021 году в программу «Мисс мира» вернулись соревнования в купальниках, отмененные несколько лет назад. Также финалистки соперничали в нескольких дополнительных категориях.