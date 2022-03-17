12:17 17.03.2022
Выбрана новая «Мисс мира»
Фото: missworld
Каролина Белявска из Польши стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира-2021», передает Zakon.kz.
В этом году состоялся юбилейный, 70-ый конкурс красоты «Мисс мира».
По информации lenta.ru, в конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.
Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону вручала обладательница титула «Мисс мира-2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.
В 2021 году в программу «Мисс мира» вернулись соревнования в купальниках, отмененные несколько лет назад. Также финалистки соперничали в нескольких дополнительных категориях.