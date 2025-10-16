В Актау выбрали главную красавицу города
Фото: Instagram/inkar.islam
14 октября стала известна победительница конкурса красоты "Мисс Актау-2025", сообщает Zakon.kz.
По информации оргкомитета конкурса на их странице в Instagram, ею стала 18-летняя Инкар Ислам. Всего за главную корону конкурса претендовали 15 участниц.
Конкурс включал несколько этапов:
- приветствие;
- "вопрос-ответ";
- шоу талантов;
- дефиле;
- выход в вечерних платьях.
Помимо победы Инкар Ислам, титулы распределились следующим образом:
- I вице-мисс стала Назерке Таскымбаева;
- II вице-мисс – Аделя Мирманова;
- III вице-мисс – Аружан Азимбай.
По сложившейся конкурсной традиции, "Мисс Актау-2025" отправится в Алматы представлять свой город на национальном конкурсе "Мисс Казахстан".
Днями ранее определилась обладательница титула "Мисс Алматы 2025", а Павел Дуров посетил светское мероприятие в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript