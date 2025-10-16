В Актау выбрали главную красавицу города

14 октября стала известна победительница конкурса красоты "Мисс Актау-2025", сообщает Zakon.kz.

По информации оргкомитета конкурса на их странице в Instagram, ею стала 18-летняя Инкар Ислам. Всего за главную корону конкурса претендовали 15 участниц.

Конкурс включал несколько этапов:

приветствие;

"вопрос-ответ";

шоу талантов;

дефиле;

выход в вечерних платьях.

Помимо победы Инкар Ислам, титулы распределились следующим образом:

I вице-мисс стала Назерке Таскымбаева;

II вице-мисс – Аделя Мирманова;

III вице-мисс – Аружан Азимбай.

По сложившейся конкурсной традиции, "Мисс Актау-2025" отправится в Алматы представлять свой город на национальном конкурсе "Мисс Казахстан".

Днями ранее определилась обладательница титула "Мисс Алматы 2025", а Павел Дуров посетил светское мероприятие в Алматы.