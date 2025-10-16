#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Актау выбрали главную красавицу города

Конкурс Мисс Актау, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 07:00 Фото: Instagram/inkar.islam
14 октября стала известна победительница конкурса красоты "Мисс Актау-2025", сообщает Zakon.kz.

По информации оргкомитета конкурса на их странице в Instagram, ею стала 18-летняя Инкар Ислам. Всего за главную корону конкурса претендовали 15 участниц.

Конкурс включал несколько этапов:

  • приветствие;
  • "вопрос-ответ";
  • шоу талантов;
  • дефиле;
  • выход в вечерних платьях.

Помимо победы Инкар Ислам, титулы распределились следующим образом:

  • I вице-мисс стала Назерке Таскымбаева;
  • II вице-мисс – Аделя Мирманова;
  • III вице-мисс – Аружан Азимбай.

По сложившейся конкурсной традиции, "Мисс Актау-2025" отправится в Алматы представлять свой город на национальном конкурсе "Мисс Казахстан".

Днями ранее определилась обладательница титула "Мисс Алматы 2025", а Павел Дуров посетил светское мероприятие в Алматы.

Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: