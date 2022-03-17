Астрологи рассказали, как любовь меняет представителей разных знаков зодиака

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», эксперты по звездам считают, что любовь по-разному воздействует на представителей зодиакального круга: если одни чувствуют себя на седьмом небе от счастья, то другие испытывают постоянный стресс.

Овны являются представителями огненной стихии, но, несмотря на это, они резко меняются при появлении любви в их жизни.

Рожденные под этим знаком из активных и пробивных превращаются в спокойных и мягких, хотя им это несвойственно.

Тельцы «ту самую» могут искать долго, так как зачастую они предпочитают жить ради себя, потакая своим желаниям.

С эгоизмом они могут попрощаться лишь в том случае, если у них вспыхнет искра. В этом случае Тельцы станут внимательно относиться к своей второй половинке и учиться идти на компромиссы.

Близнецы. Отличительная черта рожденных под этим знаком – непостоянство и стремление к поиску приключений.

Несмотря на то, что они предпочитают путешествия, при появлении любви Близнецы меняются кардинально: перестают выбирать неопределенность и сосредотачиваются на избраннике.

Рак. Представители этого знака зодиака считают любовь смыслом жизни, так как являются романтичными и чувствительными натурами.

На поиск «того самого» человека у Раков могут уйти годы, так как они к выбору подходят очень тщательно. Ради высоких чувств Рак может покинуть свою зону комфорта.

Лев. Рожденные под этим знаком являются яркими личностями, которые очень любят внимание к себе.

При влюбленности в жизни Львов происходят перемены: им становится неважно повышенное внимание окружающих, самое главное — близость с любимым человеком. Они начинают стремиться проводить больше времени именно со своей пассией.

Дева всегда стремится к перфекционизму, так как у нее все должно быть идеально.

Они с детства мечтают о создании семьи. Если же влюбляются, то не видят никаких изъянов в своем партнере, а также становятся более уверенными в себе.

Весы. Для представителей этого знака зодиака при выборе партнера внешность – не самое главное, так как они предпочитают иметь духовное родство со своей половинкой.

Весы при возникновении любви в их жизни стараются стать лучше и много времени уделяют своему развитию.

Скорпион чаще всего предпочитает скоротечные романы. Это может продолжаться до тех пор, пока они не встретят свою настоящую любовь.

Рожденные под этим знаком всегда боятся быть обманутыми и преданными и потому закрыты. Но с любимым человеком Скорпионы учатся доверию и обретают некоторое внутреннее спокойствие.

Стрелец больше заинтересован карьерой и деньгами, нежели устройством личной жизни. Представители этого знака о серьезных отношениях даже не задумываются до тех пор, пока не влюбятся по-настоящему.

Именно сильное чувство способно изменить их взгляд на семью и брак. Влюбившись, они изо всех сил будут стараться укреплять отношения и работать над собой.

Козерог. Рожденные под этим знаком – заядлые трудоголики, которые на первое место будут ставить свое служебное положение, а не романы.

Глубокие чувства способны изменить Козерогов, так как они становятся романтичными, открытыми и искренними.

Водолей всегда будет выбирать свою свободу, а поэтому отношения даются представителям этого знака зодиака с трудом.

Настоящая влюбленность сделает их уязвимыми романтиками, которые будут отличаться искренностью и внимательным отношением к избраннику.

Рыбы – замкнутые и в то же время очень романтичные личности, которые часто витают в облаках.

Как только рожденные под этим знаком встретят любовь, то становятся открытыми и все свои мечты пытаются направить на благоприятное развитие для их пары.