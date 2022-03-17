Ученые предлагают не относить психопатию к расстройствам

Исследования проводились группой канадских ученых из Оттавского университета. Доводы противоречивого исследования ученые опубликовали в журнале Evolutionary Psychology.

Как отмечают специалисты в своей работе, причины психопатии не до конца изучены. Принято считать, что основными факторами ее проявления являются нарушения развития нервной системы.

В тоже время есть мнение, что эти же нарушения могут повлиять и на то, будет ли человек правшой или левшой, пишет Gazeta.ru.

Для исследования специалисты решили провести анализ 16 работ, в которых описано изучение связи между психопатией и право- и леворукостью у примерно двух тысяч добровольцев. В результате ученые не нашли разницы между количеством левшей среди психопатов и людей без психопатии в разных социальных группах, включая преступников.

Таким образом, наши результаты не подтверждают, что психопатия – это психическое расстройство, и частично поддерживают идею, что это адаптивная стратегия, – делают выводы ученые.

Специалисты заявили, что считать наличие связи между психопатией и леворукостью – неверно.

Также сегодня наука уже не рассматривает левшей как потенциальных преступников. Давно доказано, что на выбор, какой рукой воспользоваться, влияют не только генетические особенности, но и масса разнообразных факторов, включая культурные.

Хотя нельзя исключить, что психопатия действительно в некоторых случаях может давать определенные эволюционные преимущества, отсутствие различий в количестве левшей среди психопатов и остального населения – слишком слабый критерий, чтобы делать выводы о ее природе. Да и выборки в две тысячи человек явно недостаточно, чтобы судить о распространенности леворукости, – говорится в заключении проведенного исследования.