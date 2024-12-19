Как определить, не психопат ли ваш кот

Британские ученые нашли способ определить, не является ли домашний кот психопатом. В этом поможет специальная анкета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Journal of Research in Personality (JRP), ученые создали анкету, которая поможет определить, насколько ваш кот соответствует триархической модели психопатии. С помощью теста нужно оценить три аспекта вашего питомца: смелость, жестокость и дезинтеграцию.

Психопатия – состояние, которое считается врожденным и характеризуется неспособностью адаптироваться к жизни в обществе. Как оказалось, коты тоже могут быть подвержены этому заболеванию.

Ученые составили анкету из 46 вопросов, которая направлена на исследование поведения кота. Она помогает оценить его склонность к изучению нового, реакцию на опасность, отношение к другим животным и людям, а также следование домашним правилам. Хозяева должны выбрать утверждения: от "не описывает моего кота" до "полностью описывает моего кота".

"По результатам теста кот получает показатель CAT-Tri+, который отражает степень выраженности психопатических черт. Психопатия в широком смысле определяется как стойкое антисоциальное поведение, лишенное чувства сопереживания или раскаяния. Причины психопатии могут быть обусловлены как природой, так и воспитанием. Элемент "психопатии" присутствует у всех кошек, поскольку он был полезен их предкам для выживания, поиска еды и завоевания территории", – отмечается в исследовании.

Психолог Ребекка Эванс из Ливерпульского университета, руководитель исследования, объяснила, что цель изучения – улучшить понимание отношений между питомцами и их хозяевами. Например, более "смелые" коты могут нуждаться в дополнительных игрушках или лазательных конструкциях.

Ученые проанализировали ответы 2042 владельцев котов и пришли к выводу, что дезинтеграция и агрессия к другим животным чаще связаны с более тесными отношениями между владельцем животного и его любимцем. В то же время жестокость и чрезмерная смелость могут ухудшать взаимодействие.

Полученные данные с помощью анкеты помогут владельцам лучше понимать своих питомцев и корректировать их поведение, что, в свою очередь, может снизить количество случаев отказа от животных.

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