Продуктовая инфляция выросла до 10% в феврале – Нацбанк

В феврале 2022 года индекс потребительских цен за месяц вырос на 0,8%, годовой рост цен ускорился до 8,7% (в январе 2022 года – 8,5%). Инфляция продовольственных товаров в феврале ускорилась в годовом выражении до 10% (в январе 2022 года – 9,9%). Нацбанк РК

Так, продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы в условиях низкого урожая зерновых и бобовых культур, роста цен на мировых рынках.

На рынке молочных продуктов наблюдался более высокий рост цен на фоне роста стоимости кормовых культур, ГСМ и электроэнергии.

Вместе с тем ускорился годовой рост цен на овощи.

При этом годовой рост цен на непродовольственные товары показал ускорение до 8,6% (в январе 2022 года – 8,5%). Цены на автомобили выросли в результате мировых перебоев поставок микрочипов.

В феврале также выросли цены на медикаменты, моющие и чистящие средства на фоне роста импортных цен.

Годовая инфляция платных услуг в феврале 2022 года ускорилась до 7,1% (в январе 2022 года – 6,8%).

Продолжился рост стоимости аренды благоустроенного жилья по причине высокого спроса и повышения цен на покупку жилья.

Кроме того, наблюдалось удорожание амбулаторных услуг и услуг воздушного пассажирского транспорта, а также услуг в области отдыха, развлечений и культуры.

Рост цен предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности несколько замедлился до 21% (в январе 2022 года – 21,2%).

Среди продуктов питания наблюдался более низкий рост цен производителей мяса, масел и жиров, мукомольно-крупяных и хлебобулочных продуктов, при этом ускорился рост цен производства сахара и молочных продуктов.

Среди непродовольственных товаров наблюдалось ускорение роста цен производителей автомобилей и мебели.

В сельском хозяйстве также продолжилось замедление роста цен производителей до 16,3% (в январе 2022 года – 16,9%).

В растениеводстве замедлился рост цен на семена масличных культур, овощей и бахчевых, в то же время отмечалось ускорение роста цен на пшеницу. Внутри продукции животноводства замедлился рост цен на живую домашнюю птицу, при этом ускорился рост цен на живой скот и сырое молоко.

Цены на куриные яйца продолжили снижаться.