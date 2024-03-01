Инфляция выросла в Казахстане в феврале

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в феврале 2024 года месячный индекс потребительских цен ускорился и составил 1,1% (в январе – 0,8%). При этом инфляция за год составила 9,3%, сообщает Zakon.kz.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,8 процентных пункта), жилищные услуги (1,9 процентных пункта), одежда и обувь (1 процентный пункт).

В структуре индекса потребительских цен (ИПЦ) цены за год повысились:

платные услуги – на 12,8%;

непродовольственные товары – на 8,5%;

продовольственные товары – на 7,4%.

Так, за год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 9,4%, мясо и мясопродукты – на 6,5% и внесли основной вклад в инфляцию 0,6 и 0,8 процентных пункта, соответственно.

Удорожание яиц на 18,3%, безалкогольных напитков – на 10,7% и внесли вклад по 0,2%, молочных продуктов (на 10%), фруктов и овощей (на 6,2%) – по 0,4% в годовую инфляцию.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 14,4%, а их вклад в инфляцию составил 1,9%. В феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года отопление центральное стало выше на 30,9% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3%, электроэнергия подорожала на 19,9%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (на 7,9%), аренда жилья (на 7,5%).

По сравнению с февралем прошлого года тарифы на водоотведение повысились на 33,9%, отопление центральное – на 30,9%, холодную воду – на 30,8%, вывоз мусора – на 30,7%, горячую воду – на 29,4%, электроэнергию – на 19,9%.

Цены на услуги организаций комплексного отдыха увеличились на 21,5%, санаториев – на 16%, услуги здравоохранения – на 13,9%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 13,3%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13,1%, услуги сотовой связи – на 12,4%.

Проезд в такси подорожал на 11,7%, городском автобусе – на 9,3%, железнодорожным пассажирском транспорте – на 8,7%, междугороднем автобусе – на 8,2%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подешевел на 4%.

Уровень цен на фармацевтическую продукцию вырос на 11,7%, мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь – по 11%, товары личного пользования – на 10,9%, посуду – на 9,2%, строительные материалы – на 6,9%. Дизельное топливо подорожало на 14,5%, бензин – на 13,6%, сжиженный газ в баллонах – на 12,9%.

Повышение цен отмечено на рис – на 26%, яйца – на 18,3%, фрукты свежие – на 17,2%, минеральную и питьевую воду – на 16,9%, прохладительные напитки – на 16,6%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 14,4%, фруктовые и овощные соки – на 12,5%, масло сливочное – на 12,2%, молоко пастеризованное – на 11,3%, молоко консервированное – на 11,2%, булочные и мучные кондитерские изделия – на 11%, кефир 2,5% жирности – на 10,9%, макаронные изделия и изделия из теста – на 10,4%, рыбу и морепродукты – на 10,1%.

Снижение цен наблюдалось на лук репчатый на 42,5%, крупу гречневую – на 24,3%, масло подсолнечное – на 21,2%, сахар-песок – на 14,8%, картофель – на 12%.

В регионах в феврале 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в десяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,5%), Восточно-Казахстанской (10,2%) и Мангистауской (10%) областях.

Самая низкая месячная инфляция отмечается в областях Абай и Алматинской – по 0,5%.