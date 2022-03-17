Зомби-апокалипсис: видео «штурма» спецЦОНа возмутило казахстанцев

На кадрах люди штурмуют автомобильный ЦОН: перелезают через забор и пытаются прорваться сквозь огромную очередь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) В комментариях к публикации в одном из пабликов в Instagram пользователи отметили, что увиденное напоминает «апокалипсис из голливудских фильмов». Такое ощущение, как-будто людей держали в цепи и отпустили в один миг. Скоро ждите их на дорогах. И вот потом они на дорогах также, только с правами будут. Дикари, зомби-апокалипсис, – отметили комментаторы.

По итогам инцидента правонарушений со стороны клиентов зафиксировано не было. Повреждений на объекте также нет, – уточнили в пресс-службе.

В Государственной корпорации «Правительство для граждан» прокомментировали ситуацию в спецЦОНе Шымкента.

Также пояснили, что в настоящее время в спецЦОНе № 1 Шымкента наблюдается большое скопление очередей из желающих сдать практический экзамен на вождение по категории С1.

Это связано с тем, что на одном из двух имеющихся в городе автодромов производился ремонт оборудования. Сам спецЦОН работал в штатном режиме и принимал клиентов на услуги по перерегистрации авто и сдаче теоретического экзамена, – добавили в корпорации.

С конца февраля автодром возобновил свою работу и начал принимать клиентов по всем категориям вождения. Однако за это время скопилось количество граждан, желающих сдать практический экзамен.

Ситуацию усугубляет и то, что в спецЦОН №1 обращаются не только жители Шымкента (численность населения – около 1 млн человек), но и всей Туркестанской области (численность населения – свыше 2 млн человек).

Учитывая большой наплыв, в настоящее время график работы спецЦОНа продлен.