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13:37 17.03.2022

Зомби-апокалипсис: видео «штурма» спецЦОНа возмутило казахстанцев

штурм спецЦОНа Фото: pixabay
Казахстанцы обсуждают в социальных сетях видео с будущими автовладельцами, желающими сдать на права в шымкентском спецЦОНе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах люди штурмуют автомобильный ЦОН: перелезают через забор и пытаются прорваться сквозь огромную очередь.

В комментариях к публикации в одном из пабликов в Instagram пользователи отметили, что увиденное напоминает «апокалипсис из голливудских фильмов».

  • Такое ощущение, как-будто людей держали в цепи и отпустили в один миг.

  • Скоро ждите их на дорогах.

  • И вот потом они на дорогах также, только с правами будут.

  • Дикари, зомби-апокалипсис, – отметили комментаторы.

В Государственной корпорации «Правительство для граждан» прокомментировали ситуацию в спецЦОНе Шымкента.

По итогам инцидента правонарушений со стороны клиентов зафиксировано не было. Повреждений на объекте также нет, – уточнили в пресс-службе.

Также пояснили, что в настоящее время в спецЦОНе № 1 Шымкента наблюдается большое скопление очередей из желающих сдать практический экзамен на вождение по категории С1.

Это связано с тем, что на одном из двух имеющихся в городе автодромов производился ремонт оборудования. Сам спецЦОН работал в штатном режиме и принимал клиентов на услуги по перерегистрации авто и сдаче теоретического экзамена, – добавили в корпорации.

С конца февраля автодром возобновил свою работу и начал принимать клиентов по всем категориям вождения. Однако за это время скопилось количество граждан, желающих сдать практический экзамен.

Ситуацию усугубляет и то, что в спецЦОН №1 обращаются не только жители Шымкента (численность населения – около 1 млн человек), но и всей Туркестанской области (численность населения – свыше 2 млн человек).

Учитывая большой наплыв, в настоящее время график работы спецЦОНа продлен.

Анастасия Московчук
Шымкент
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