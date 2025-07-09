"Сын избивает отца": видео из Алматы возмутило казахстанцев

Казахстанцы обсуждают видео из социальных сетей. На опубликованных кадрах молодой мужчина наносит удары пожилому человеку в инвалидной коляске. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы отреагировали и уточнили, что начата проверка, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации сказано: "В Алматы случайно зафиксировали на видео, как сын избивает пожилого отца-инвалида". Также отмечено, что это происходило на пересечении проспекта Райымбека и улицы Розыбакиева.

Комментаторы с сожалением отмечают, что такие случаи происходят все чаще, и требуют привлечь молодого человека к ответственности.

В свою очередь в полиции 9 июля 2025 года на запрос корреспондента заявили, что устанавливают участников инцидента и ведется проверка.

"Действия мужчины, наносившего телесные повреждения, получат принципиальную правовую оценку". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Кроме того, в дополнении заявлено следующее:

"Независимо от причин конфликта причинение вреда пожилому человеку, тем более находящемуся в инвалидной коляске, недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законом".

Днем ранее, 8 июля, в полиции комментировали избиение пожилого мужчины в одном из автобусов.