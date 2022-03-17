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13:47 17.03.2022

На трассе в Алматинской области ограничат движение

Алматинская область, проведение взрывных работ Фото: пресс-службf ТОО «Казахавтодор»
В Алматинской области введено ограничение движения на автодороге Сарыозек – Коктал. Это связано с проведением взрывных работ, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Казахавтодор».

17 марта в 09:30 в Алматинской области в связи с проведением взрывных работ введено ограничение движения на 45-68 км автодороги Сарыозек –Коктал (перевал Алтын Емель) для всех видов автотранспорта. Участок на реконструкции ТОО «РСУ-1», – отмечается в сообщении.
Оксана Житникова
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