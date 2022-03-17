13:47 17.03.2022
На трассе в Алматинской области ограничат движение
Фото: пресс-службf ТОО «Казахавтодор»
В Алматинской области введено ограничение движения на автодороге Сарыозек – Коктал. Это связано с проведением взрывных работ, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Казахавтодор».
17 марта в 09:30 в Алматинской области в связи с проведением взрывных работ введено ограничение движения на 45-68 км автодороги Сарыозек –Коктал (перевал Алтын Емель) для всех видов автотранспорта. Участок на реконструкции ТОО «РСУ-1», – отмечается в сообщении.