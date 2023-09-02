Движение на одной из крупных трасс ограничат в Казахстане

На трассе Сарыозек – Коктал введут временное ограничение для грузового автотранспорта. Об этом 2 сентября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе ДЧС Жетысуской области.

Движение будет ограничено утром 3 сентября.

"В связи с устройством основания и асфальтирования покрытия на узких участках, капитального ремонта с 06.00 3 сентября 2023 года на 60 км автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал будет закрыто движение для большегрузных и крупногабаритных видов автотранспорта". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Спасатели просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать SMS, передаваемыми службой 112.

Кроме того, с 1 по 4 сентября в области прогнозируют сильные осадки (дождь, мокрый снег).

"В ночное время суток температура воздуха составит 5-10 градусов, днем ожидается 13-18 градусов тепла. ДЧС призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

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