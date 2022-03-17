Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:29 17.03.2022

Президент наградил дипломатов, организовавших эвакуацию казахстанцев из Украины

рк, дипломаты, украина, эвакуация, токаев, указ, награждение Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил дипломатов за успешную организацию работ по эвакуации казахстанцев из Украины, передает Zakon.kz.

Подписанный главой государства указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» опубликовали на сайте Акорды.

Согласно документу, «за успешную организацию работ по эвакуации граждан Республики Казахстан из Украины» президент постановил наградить:

орденом «Барыс» ІІІ степени

  • Калетаева Дархана Амановича – Чрезвычайного и полномочного посла РК в Украине;

орденом «Айбын» І степени

  • Қызыр Думана Манарбекұлы – советника Посольства РК в Украине;

орденом «Достық» ІІ степени

  • Каражанову Макку Саганалеевну – руководителя казахской диаспоры в городе Харькове (Украина);

  • Маслюк Галину Дмитриевну – почетного консула РК в городе Львове (Украина);

орденом «Құрмет»

  • Алибекова Аслана Аманжоловича – советника Посольства РК в Украине (исполнял обязанности консула);

медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Джаманкулова Рустема Тунгишбаевича – временного поверенного в делах Посольства РК в Республике Молдова;

  • Кагенова Азамата Мағжанұлы – атташе – консула Посольства РК в Румынии;

  • Маманова Дархана Серікұлы – второго секретаря – консула Посольства РК в Российской Федерации;

  • Сәбитұлы Бекзата – первого секретаря – консула Посольства РК в Республике Польша;

медалью «Шапағат»

  • Амангелдина Руслана Берекеевича – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел РК;

  • Денисенко Анну Владимировну – помощника консула Посольства РК в Украине;

  • Каржаубаева Азамата Кудайбергеновича – второго секретаря Посольства РК в Украине;

  • Туякбаева Шингиса Ермековича – руководителя волонтерского корпуса в РК.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Новость по теме

Токаев поручил наградить дипломатов, организовавших эвакуацию казахстанцев из Украины

7 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны.

Динара Халдарова
Ситуация в Украине Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы
17.03.2022
Кайрат Боранбаев арестован на два месяца
17.03.2022
Ситуация в Украине: Чехия не будет принимать беженцев, США передадут Украине $1 млрд
17.03.2022
Казахстанцев стало больше на 245,3 тыс. человек
17.03.2022
Президент наградил дипломатов, организовавших эвакуацию казахстанцев из Украины
17.03.2022
Главная Топ LIVE Все