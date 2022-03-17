Президент наградил дипломатов, организовавших эвакуацию казахстанцев из Украины

Подписанный главой государства указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» опубликовали на сайте Акорды.

Согласно документу, «за успешную организацию работ по эвакуации граждан Республики Казахстан из Украины» президент постановил наградить:

орденом «Барыс» ІІІ степени

Калетаева Дархана Амановича – Чрезвычайного и полномочного посла РК в Украине;

орденом «Айбын» І степени

Қызыр Думана Манарбекұлы – советника Посольства РК в Украине;

орденом «Достық» ІІ степени

Каражанову Макку Саганалеевну – руководителя казахской диаспоры в городе Харькове (Украина);

Маслюк Галину Дмитриевну – почетного консула РК в городе Львове (Украина);

орденом «Құрмет»

Алибекова Аслана Аманжоловича – советника Посольства РК в Украине (исполнял обязанности консула);

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Джаманкулова Рустема Тунгишбаевича – временного поверенного в делах Посольства РК в Республике Молдова;

Кагенова Азамата Мағжанұлы – атташе – консула Посольства РК в Румынии;

Маманова Дархана Серікұлы – второго секретаря – консула Посольства РК в Российской Федерации;

Сәбитұлы Бекзата – первого секретаря – консула Посольства РК в Республике Польша;

медалью «Шапағат»

Амангелдина Руслана Берекеевича – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел РК;

Денисенко Анну Владимировну – помощника консула Посольства РК в Украине;

Каржаубаева Азамата Кудайбергеновича – второго секретаря Посольства РК в Украине;

Туякбаева Шингиса Ермековича – руководителя волонтерского корпуса в РК.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Новость по теме Токаев поручил наградить дипломатов, организовавших эвакуацию казахстанцев из Украины

7 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны.