17:13 17.03.2022
У берегов Ирана затонуло грузовое судно
Фото: pixabay
Грузовое судно потерпело бедствие у южного побережья Ирана в Персидском заливе. В воде находятся около 30 человек, которые ждут спасателей, передает Zakon.kz.
Как сообщает агентство IRNA, грузовое судно принадлежит компании из ОАЭ.
В данный момент идет операция по поиску и спасению находившихся на борту, к месту происшествия отправлен вертолет.
В управлении портов и судоходства иранской провинции Бушер отметили, что данное судно перевозило автомобили.
По предварительной информации, судно попало в шторм в 30 милях от Ассалуйе.
— Кирилл Андреев (@AndreevKV32) March 17, 2022
Предположительно, на видео паром Al-Salmy под флагом ОАЭ, который идёт ко дну в 30 милях от иранского порта Эселуйе. Судно перевозило автомобили.
Причины бедствия и есть ли пострадавшие — пока неизвестно. pic.twitter.com/q278y7VKy9