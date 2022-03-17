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17:13 17.03.2022

У берегов Ирана затонуло грузовое судно

непогода, горизонт Фото: pixabay
Грузовое судно потерпело бедствие у южного побережья Ирана в Персидском заливе. В воде находятся около 30 человек, которые ждут спасателей, передает Zakon.kz.

Как сообщает агентство IRNA, грузовое судно принадлежит компании из ОАЭ.

В данный момент идет операция по поиску и спасению находившихся на борту, к месту происшествия отправлен вертолет.

В управлении портов и судоходства иранской провинции Бушер отметили, что данное судно перевозило автомобили.

По предварительной информации, судно попало в шторм в 30 милях от Ассалуйе.

Оксана Житникова
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