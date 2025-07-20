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Мир

Круизное судно затонуло во Вьетнаме: погибли 37 человек

Крушение лайнера во Вьетнаме, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 12:05 Фото: Х/xuanhai_fami
Туристическое судно, на борту которого находились 48 пассажиров, 19 июля 2025 года потерпело крушение в результате шторма, сообщает Zakon.kz.

К утру 20 июля стало известно, что число погибших возросло до 37 человек, пишет VNExpress.

"На данный момент найдены 37 человек, 11 человек спасены, пять человек числятся пропавшими без вести", – говорится в публикации.

Отмечается, что жертвами стали члены экипажа, включая капитана судна. Тела погибших были обнаружены в каюте. Несмотря на усиливающийся шторм "Вифа", спасательные операции продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее во время ливня, который вызвал наводнения, пропали без вести пять человек. 

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Андрей Дюсупов
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