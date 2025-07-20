Круизное судно затонуло во Вьетнаме: погибли 37 человек

Туристическое судно, на борту которого находились 48 пассажиров, 19 июля 2025 года потерпело крушение в результате шторма, сообщает Zakon.kz.

К утру 20 июля стало известно, что число погибших возросло до 37 человек, пишет VNExpress.

"На данный момент найдены 37 человек, 11 человек спасены, пять человек числятся пропавшими без вести", – говорится в публикации.

Отмечается, что жертвами стали члены экипажа, включая капитана судна. Тела погибших были обнаружены в каюте. Несмотря на усиливающийся шторм "Вифа", спасательные операции продолжаются.

Những giây phút cuối của chiếc thuyền gặp nạn tại Quảng Ninh đã cướp đi 34 sinh mạng.

Người Chết thì đã Chết rồi...và lúc này đây sức mạnh của hệ thống an sinh xã hội sẽ phát huy tác dụng để đảm bảo những người Sống tiếp tục được Sống tốt. Cầu… pic.twitter.com/waw2EyLQRe — Odin_TheFreeGhost (@EchoOfTruthVN) July 19, 2025

Ранее сообщалось, что в Южной Корее во время ливня, который вызвал наводнения, пропали без вести пять человек.