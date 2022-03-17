Пенсионер из Актюбинской области заблудился в степи в буран

69-летний мужчина в непогоду вышел из поселка Беккул баба в соседнюю Белогорку и остался в степи.

Об этом сообщили в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Актюбинской области.

В сторону поселка направили четырех спасателей и высокопроходимую технику. Мужчину нашли в шести километрах от жилого массива Беккул баба. Он остался в степи и получил обморожение кистей рук и лица. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Спасатели напоминают: планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушивайтесь к прогнозам синоптиков, не игнорируйте SMS-сообщения.