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17:25 17.03.2022

Пенсионер из Актюбинской области заблудился в степи в буран

спасение пенсионера Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
16 марта сельчанин из Актюбинской области в буран направился в соседний населенный пункт. Спасатели нашли его и оказали помощь, сообщает Zakon.kz.

69-летний мужчина в непогоду вышел из поселка Беккул баба в соседнюю Белогорку и остался в степи.

Об этом сообщили в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Актюбинской области.

В сторону поселка направили четырех спасателей и высокопроходимую технику. Мужчину нашли в шести километрах от жилого массива Беккул баба. Он остался в степи и получил обморожение кистей рук и лица. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Спасатели напоминают: планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушивайтесь к прогнозам синоптиков, не игнорируйте SMS-сообщения.

Анастасия Московчук
Актюбинская область
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