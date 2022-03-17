17:25 17.03.2022
Пенсионер из Актюбинской области заблудился в степи в буран
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
16 марта сельчанин из Актюбинской области в буран направился в соседний населенный пункт. Спасатели нашли его и оказали помощь, сообщает Zakon.kz.
69-летний мужчина в непогоду вышел из поселка Беккул баба в соседнюю Белогорку и остался в степи.
Об этом сообщили в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Актюбинской области.
В сторону поселка направили четырех спасателей и высокопроходимую технику. Мужчину нашли в шести километрах от жилого массива Беккул баба. Он остался в степи и получил обморожение кистей рук и лица. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Спасатели напоминают: планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушивайтесь к прогнозам синоптиков, не игнорируйте SMS-сообщения.