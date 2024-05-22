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В АФМ объяснили, почему Кайрат Боранбаев на свободе

Уголовное дело продолжается: в АФМ объяснили, почему Кайрат Боранбаев на свободе , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 10:54 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объяснил, почему бизнесмен Кайрат Боранбаев на свободе, несмотря на продолжение уголовного дела, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 22 мая он заявил, что расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева продолжается.

"В общей сложности по уголовному делу, по которому он был осужден, ущерб был возмещен в размере 14,5 млрд тенге. Помимо этого, он добровольно возместил ущерб в размере около 120 млрд тенге. Но уголовное дело еще не прекращено, расследуется. Возможно, будут еще какие-то возмещения", – сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

Журналисты уточнили, по каким эпизодам расследуется уголовное дело в отношении бизнесмена и почему в таком случае он на свободе.

"По подозрению в хищении бюджетных средств, есть уклонение от уплаты налогов. Он в рамках приговора суда был осужден, привлечен к уголовной ответственности. Вы знаете, что ему дали лишение свободы, затем ему заменили лишение свободы на ограничение свободы в связи с тем, что он в полном объеме возместил ущерб. Необходимости в избрании меры пресечения нет, потому что в рамках того дела, по которому он осужден, он уже ограничен. А смысл принимать какие-то меры пресечения, если он уже ограничен", – объяснил Женис Елемесов.

На вопрос о том, ведутся ли в отношении Кайрата Боранбаева расследования по футбольному клубу "Кайрат", замглавы АФМ ответил: "Нет, никаких уголовных дел не ведется".

15 сентября 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. Возврат многочисленных активов увенчался для бизнесмена смягчением меры наказания. 20 октября стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. 6 ноября бизнесмена освободили из мест лишения свободы.

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