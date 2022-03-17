Почти на пять месяцев закроют участок большой кольцевой дороги в Нур-Султане

В связи с деформацией откоса насыпи, что привело к размыву откосной части насыпи земляного полотна дороги и сползанию откосной части на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 Северо-Западный обход города Нур-Султана (4 км), в период с 25 марта по 15 августа будет перекрыто движение по автомобильной дороге республиканского значения. Пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол»

В ведомстве уточнили, что движение будет перекрыто от спецЦОНа до Зирата в сторону Кокшетауской развязки (от 1,4 км до 6 км).

Фото: ru.qaj.kz

Состояние данного участка автомобильной дороги, с учетом выявленных дефектов, оценивается как V категория – аварийное состояние. Пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Кроме того, Департаментом по ЧС Нур-Султана данная ситуация классифицирована как чрезвычайная ситуация объектового масштаба.

Жителей и гостей столицы, Акмолинской области попросили с 25 марта по 15 августа «планировать маршрут движения с учетом введенных ограничений».

Легковой транспорт имеет возможность проехать через жилой массив Лесозавод, в то время как грузовые машины могут поехать через Восточный обход столицы, – напомнили в пресс-службе АО «НК «ҚазАвтоЖол».