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В Казахстане частично закрыли две республиканские трассы

В Казахстане частично закрыли две республиканские трассы Фото: unsplash
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "ҚазАвтоЖол" подготовил справку по ограничениям движения на автомобильных дорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:00 28 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения транспорта, которое действует на четырех участках автодорог республиканского значения в трех областях.

Жамбылская область:

  • 27 декабря с 23:10 закрыт участок автодороги Екатеринбург – Алматы (2005-2152 км, от границы Карагандинской области до с. Бурылбайтал – 147 км).

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области).

Жетысуская область:

  • 28 декабря с 9:00 закрыт участок автодороги Ушарал – Достык (84-184 км, от станции. Коктума до станции Достык – 100 км).

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (дождь, понижение температуры).

Карагандинская область:

  • 27 декабря с 23:00 закрыт участок автодороги Екатеринбург – Алматы (1854-1993 км, от Балхаша до п. Сарышаган – 139 км).
  • 28 декабря с 4:20 закрыт участок автодороги Екатеринбург – Алматы (1505-1854 км, от с. Новостройка до Балхаша – 349 км).

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (дождь с переходом в снег при минусовой температуре, гололед, боковой ветер).

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 735 км.

"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 436 единиц техники".Пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в трех областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды. Подробнее по ссылке.

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