Битва за деньги: инсайдеры предрекают в семье Брюса Уиллиса борьбу за наследство

Наследство голливудского актера Брюса Уиллиса оценивается в 250 млн долларов. Иностранные СМИ пишут, что за него семье артиста придется побороться, сообщает Zakon.kz.

По информации RadarOnline, 47-летняя жена актера Эмма Хеминг испытывает огромное давление со стороны старших дочерей звезды.

"Она не только присматривает за Брюсом, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что не понравилось другим его близким. Все чувствуют, что может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает", – уточнил источник издания.

Он также уточнил, что Уиллис всегда отвечал за финансы до своей болезни. Теперь эту роль взяла на семья Эмма.

"Она никогда не стремилась к этой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерьми, которые в равной степени заинтересованы в его наследстве", – добавил он.

Отметим, что первоначальный диагноз артера – афазия – оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода.

У звезды "Крепкого орешка" трое детей от Мур: помимо Скаут, они воспитали дочерей Румер и Таллулу. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Хеминг, которая моложе него на 23 года. У них две дочери: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

