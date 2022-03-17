Ералы Тугжанов отметил важность повышения качества и доступности медуслуг

В рамках визита заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел осмотр подразделений поликлиники, в том числе реабилитационного центра и дневного стационара. В ходе осмотра обсуждены вопросы качества и доступности медицинской помощи в поликлиниках, особый акцент сделан на профилактике заболеваний среди населения. Ералы Тугжанов подчеркнул значимость ПМСП в развитии здравоохранения и сохранении здоровья населения.

Мы должны работать на предупреждение и профилактику заболеваний, нежели нести огромные расходы на стационарную помощь, которая вполне может быть неэффективной из-за позднего выявления и диагностики. Поэтому большой акцент мы должны сделать на укреплении амбулаторно-поликлинической службы, и высокие стандарты по данному направлению нам как раз должен предоставить город Алматы, где есть университет, сосредоточены практически все республиканские центры и соответственно лучшие кадры страны. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра дал ряд поручений по дальнейшему повышению качества и доступности медицинских услуг населению, подготовке предложений по усилению профилактики заболеваний, которые отражены в направлении Национального проекта «Здоровая нация».

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Городская поликлиника №7 является поликлиникой смешанного типа, оказывающей первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую, в том числе специализированную помощь для взрослого и детского прикрепленного населения. Количество прикрепленного населения – 51 тыс. человек, из них 29 865 (60%) студенты.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Сотрудники поликлиники активно выполняли свой профессиональный долг в дни январских событий и оказывали помощь пострадавшим. В этой связи Ералы Тугжанов особо отметил работу медперсонала поликлиники в сложный для страны момент и выразил им благодарность.