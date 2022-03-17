Казахстан входит в Топ-10 стран с самым дешевым бензином в мире

По данным GlobalPetrolPrices, по состоянию на 14 марта Россия занимает восьмую строчку из 170 по стоимости бензина с октановым числом 95.

Цена литра в республике составляет 0,393 доллара (около 201 тенге).

Самый дешевый бензин в Венесуэле – 0,025 доллара за литр (около 13 тенге). Также в десятке – Ливия (0,032 – около 16 тенге), Иран (0,051 – около 26 тенге), Сирия (0,316 – около 161 тенге) , Алжир (0,322 – около 164 тенге), Ангола (0,340 – около 173 тенге), Кувейт (0,345 – около 176 тенге), Нигерия (0,4 – около 204 тенге) и Туркменистан (0,428 – около 218 тенге).

В США, где цена в данный момент находится на историческом максимуме, бензин стоит более чем в три раза дороже, чем в Казахстане.

Если оценивать покупательскую способность (имеется в виду процент ежемесячного дохода, который уходит на заправку бензином 40-литрового бака), США занимают четвертое место. Американцы тратят на бензин 0,9% ежемесячного дохода.