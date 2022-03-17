Ситуация в Украине: Чехия не будет принимать беженцев, США передадут Украине $1 млрд

Советник главы ОП и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк в интервью польскому изданию Wiadomości заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно в течение ближайших недель.

Глава украинского МИДа Кулеба заявил, что договорился в переговорах с турецким коллегой Чавушоглу концентрировать усилия на организации встречи президентов РФ и Украины.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что их страна больше не может принимать беженцев из Украины.

Силы США не будут воевать в Украине, а создание над ней бесполетной зоны означало бы именно это, заявил шеф Пентагона.

Байден: США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд, она включает 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов.

Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить военную операцию в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не может принять во внимание эти требования. По его словам, у Международного суда есть такое понятие, как «согласие сторон», а здесь никакого согласия быть не может.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны организации решили продолжать предоставление военной и финансовой помощи Украине.