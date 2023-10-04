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Ситуация в Украине: США передадут перехваченное иранское оружие и боеприпасы

Ситуация в Украине: США передадут перехваченное иранское оружие и боеприпасы Фото: pixabay
США передадут Украине перехваченные на пути в Йемен иранское оружие и боеприпасы. Отмечается, что неясно, как юридические органы США оформят передачу оружия, поскольку ООН требует, чтобы все конфискованное было уничтожено или складировано, сообщает Zakon.kz.
  • Средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был уничтожен 31 украинский беспилотник, утверждает Минобороны России.
  • Литва согласовала коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии, контроль переносится с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеда.
  • Задержки в предоставлении помощи Украине могут привести к тяжелым последствиям на поле боя, заявили в Вашингтоне.
  • Великобритания и НАТО выступили с предупреждением, что у западных держав заканчиваются боеприпасы для защиты Украины от российского вторжения России.
  • США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, хранящихся на Ближнем Востоке.
  • Белый дом утверждает, что не располагает доказательствами масштабной коррупции в Украине, нецелевого использования западной помощи.
  • Украинские силы сейчас не используют на фронте поставленную Западом технику, применяют в небольших количествах лишь технику советского производства, вероятно, готовясь к осеннему контрнаступлению – глава самопровозглашенной ДНР Пушилин.
  • Вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет – Financial Times.
  • РФ сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям – официальный представитель МИД РФ Захарова.
  • Канада тайно разрешила бизнесменам обходить свои же санкции против России – Le Devoir.
  • США передадут Украине перехваченное на пути в Йемен иранское оружие и боеприпасы – CNN; Создание многополярного мира неизбежно и необходимо – Путин.
  • Еврокомиссия не комментирует сообщения о том, что вступление Украины обойдется ЕС в 186 млрд евро, но подтверждает дискуссию о пересмотре бюджета.

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