Лимит беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов подняли в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии повысил лимит беспошлинного ввоза товаров, которые доставляются перевозчиком или через почтовые отправления. Теперь для физических лиц сумма таких покупок в зарубежных интернет-магазинах выросла до 1000 евро (около 565 тысяч тенге), сообщает БелТА.

Как рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, лимит увеличили временно, до 1 октября 2022 года.

С 1 января 2020 года беспошлинный лимит для ввоза товаров для личного пользования был всего 200 евро.

Ия Малкина уточнила, что в случае превышения стоимости посылки, а также при весе более 31 кг придется заплатить пошлину. Она установлена в размере 15% от цены заказа, но не менее двух евро за килограмм.

По словам представителя ЕЭК, новая мера позволит поддержать граждан, которые активно заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. Кроме того, такое увеличение лимита поможет избежать дефицита некоторых товаров.