Порог беспошлинного ввоза товаров снова снизили

Истек срок действия решения совета ЕЭК от 27 сентября 2023 года по увеличенному порогу беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что решением совета Евразийской экономической комиссии действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного решением совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", продлевалось до конца марта 2024 года.

В связи с этим с 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:

для товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного или в пешем порядке – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, или вес не превышает 25 кг;

для товаров, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и вес брутто не превышает 31 кг.

Ранее порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составлял 1 тыс. евро.