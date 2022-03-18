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Законодательство РК
09:49 18.03.2022

У сотрудника общепита нашли крупную партию наркотиков в Павлодарской области

правонарушитель, полиция Алматы Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области сотрудник общепита подрабатывал закладчиком наркотиков. Его задержали, передает Zakon.kz.

Мужчина, работая в системе общепита, устроился курьером в нелегальный интернет-магазин, где получил подробную инструкцию по распространению закладок, прошел соответствующее обучение.

Подозреваемый распространял запрещенные к свободному обороту вещества на территории городов Павлодара и Экибастуза. Забирая крупные партии наркотических средств с адресов, распространял их, делая закладки. При получении очередной партии психотропных веществ подозреваемый был задержан. При осмотре принадлежащего ему автомобиля обнаружено и изъято более 423,9 г психотропных веществ, которые были спрятаны в тайнике под пассажирским сиденьем.Начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»).

Подозреваемый содержится под стражей.

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