В Костанайской области за 2 года пятеро несовершеннолетних попались на распространении наркотиков

Одного из подростков сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью задержали на улице в Костанае. При себе у парня было восемь zip-пакетов с синтетическим наркотиком. Он подрабатывал закладчиком. За такое преступление подростку грозит 10 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Схватить за руку

В погоне за легкими и быстрыми деньгами подростки лишают себя свободы и будущего. Полицейские рассказывают, что среди распространителей много молодежи. Часто это студенты колледжей и вузов. В этом году в Костанайской области уже провели показательный суд над двумя девушками-студентками, которые делали закладки наркотиков. Обе получили по 10 лет колонии.



Вот только их пример не остановил еще одного студента, причем со спортивного факультета. У парня в квартире, которую он снимал, обнаружили сразу четыре килограмма наркотика. Суд вынес решение – 10 лет лишения свободы. Но адвокаты приговор обжаловали. В полиции уверены, в течение ближайших недель окончательное решение по этому случаю будет принято.

"В 2023 году мы проводили мониторинг мест, где делают закладки. Нельзя сказать, что это определенный район города, как это было, скажем, лет 10 назад. Сегодня это могут быть жилые кварталы, лесополосы, даже территория садовых обществ. Закладчик делает свое дело, фотографирует и отправляет заказчику геолокацию. Друг друга они не видят. Все контакты через соцсети или месенджеры", — рассказала старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, подполковник полиции Айгуль Ерадилова.

Zakon.kz рассказывал о том, как наркодилеры пополняют клиентские базы. По подсчетам специалистов, около 80% наркотиков распространяют именно через соцсети. При этом у полиции появилась неплохая возможность отслеживать такие связи благодаря запросам в Агентство финансового мониторинга, которые позволяют получить детализацию счетов подозреваемых. Да, задача не из простых, и надо знать, где искать, однако среди борцов с наркопреступностью сейчас не только опера, но и IT-специалисты.

Ежедневно они блокируют десятки ссылок на страницы в соцсетях, где предлагают наркотики, работу закладчиком или рисование "рекламных" надписей на зданиях. Отслеживают активность, связи, выходят на распространителей.

"В 2020 году в уголовный кодекс внесли статью 299-1, которая предусматривает наказание за незаконную рекламу или пропаганду наркотических и психотропных средств и их аналогов. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Статья рабочая. Сейчас готовим материалы в суд в отношении 35-летней женщины, которая в нашей области и в соседних регионах наносила на здания надписи с помощью трафарета. Ее взяли с поличным. Дома обнаружили еще трафареты и аэрозольную краску. У нее двое несовершеннолетних детей", — отметила Айгуль Ерадилова.

На расстоянии

Обвиняемые в этих преступлениях часто не видят особой проблемы в том, чтобы нарисовать картинку на стене дома или положить пакетик с веществом в укромное место. Они ведь никому прямо не вредят. А если подумать? Но это только так на первый взгляд, если не углубляться в саму проблему.

На деле все иначе. Практика показывает, что в случае с синтетическими наркотиками зависимость возникает чуть ли не с первой дозы. При этом никаких следов от уколов. Мефедрон, соль и другие разновидности синтетики курят. Со стороны, говорят полицейские, выглядит, как самокрутка. И среди подсевших есть те, кого обманом убедили попробовать. Жертвам говорили, что серьезного наркотика в этой сигарете нет. Или что от одной сигареты ничего не будет.

Но после первой затяжки каждый новый потребитель ищет деньги на дозу. Стоит она недешево. За пару суток на несколько граммов синтетики человек может потратить 50-80 тыс. тенге. Чем сильнее зависимость, тем больше чек.

Оперативники рассказали, что в беседах несчастные признаются: чтобы найти деньги, занимаются мошенничеством. Молодежь особо активно пользуется этим незаконным источником денег. Есть те, кто традиционно для этой категории людей, ворует. В том числе у близких. По некоторым данным, сегодня в областном наркологическом центре на учете состоит несколько подростков с зависимостью от синтетики.

"Буквально неделю назад мы выявили подпольную нарколабораторию в Костанае. По некоторым данным, она проработала несколько месяцев. Когда я туда зашла, то удивилась: парни в защитных костюмах, масках, пробирки, колбы. Как в фильмах. Это вторая лаборатория в этом году. Еще одну обнаружили в Рудном в начале 2024-го", — рассказали в управлении по борьбе с наркопреступностью.

Рудненская лаборатория оказалась одной из точек сети, что раскрыли в Казахстане в 2024 году. В 2023-м в республике ликвидировали больше 20 нарколабораторий.

Еще несколько лет назад наказывать за производство синтетики было непросто. Однако в список наркотических, психотропных в 2019 году внесли поправки. Это решило многие вопросы, включая определение тяжести преступления. В документе указали названия не только самих веществ, но и замещающих.

Проблему наркоторговли, увы, это не решило, но дало полицейским рычаги влияния на ситуацию. Хотя сами стражи порядка отмечают, что самый безопасный способ борьбы с наркоманией для каждого казахстанца — профилактика. И просят у родителей поддержки и помощи в разговорах с детьми.