Глава Минфина напомнил, что задача Счетного комитета – обеспечить внешний аудит бюджетных средств. При этом его функции постоянно усиливаются. Так, с 2016 года Счетный комитет проводит предварительную оценку проекта республиканского бюджета, что позволяет снизить неэффективные расходы.

В соответствии с поручением главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом усилится парламентский контроль. Такой опыт имеется в отдельных развитых странах. Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

По его словам, для этого необходимо внести изменения в ряд законодательных актов, включая Конституцию.

16 марта президент Казахстана, выступая с Посланием народу, заявил, что в стране разрабатывается множество масштабных проектов и программ, но зачастую их реализация далека от идеала. В связи с этим он поручил усилить парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета и преобразовать Счетный комитет в Высшую аудиторскую палату. Ее председатель должен будет два раза в год отчитываться перед депутатами Мажилиса.