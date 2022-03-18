Глава МНЭ рассказал, когда будут образованы новые области в Казахстане

По словам главы МНЭ, сейчас проводятся организационные мероприятия, алгоритм выработан.

Президент четко поставил задачу – до конца первого полугодия. Представители реорганизуемых областей находятся в Министерстве национальной экономики. Их группы работают с нашими группами, и мы сейчас решаем вопросы территориального разделения. Это все будет дополнительно обсуждаться, готовиться соответствующий указ президента. Планируется основные инвестиционные моменты закончить до конца первого полугодия. Алибек Куантыров

Журналисты уточнили у министра, значит ли это, что до конца первого полугодия 2022 года будут образованы новые области, на что министр ответил: «В целом, да».

Деньги на реорганизацию областей будут выделяться из республиканского бюджета.

Деньги сейчас подсчитываются. У нас все резервы для этого есть. Постараемся уложиться в имеющийся бюджет. Но если нужно будет, то дополнительные деньги выделим, потому что будут создаваться новые административные единицы, новые акиматы, районы. Будет перераспределяться штатная численность. Финансирование будет из республиканского бюджета. Алибек Куантыров

16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил, что в Казахстане появятся три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская.