Морозную погоду без осадков прогнозируют на выходные в Казахстане

В конце недели большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона.

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20 марта на северные, северо-западные регионы начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Новой Земли. Циклон, постепенно смещаясь в юго-восточном направлении, 21 марта охватит уже большую часть республики.