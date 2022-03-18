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11:04 18.03.2022

Морозную погоду без осадков прогнозируют на выходные в Казахстане

погода, весна Фото: pxhere
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 марта. Ожидается морозная погода без осадков, передает Zakon.kz.

В конце недели большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона.

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20 марта на северные, северо-западные регионы начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Новой Земли. Циклон, постепенно смещаясь в юго-восточном направлении, 21 марта охватит уже большую часть республики.

В связи с этим ожидается повышение температуры воздуха и ухудшение погодных условий – снег, на юге и юго-востоке – дождь, снег, усиление ветра, метель. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
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