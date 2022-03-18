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11:10 18.03.2022

Курс доллара продолжает снижаться на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 504,76 тенге, снизившись на 1,85 тенге, передает Zakon.kz.

На вчерашних вечерних торгах средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,18 тенге – до 4,88 тенге.

Средневзвешенный курс евро достиг 562 тенге (+0,40). Курс китайского юаня снизился до 79,70 тенге (-0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509-514 тенге, евро – по 562-570 тенге, российские рубли – по 4,85-5,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 18 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,34%, составив $104,03 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 2,17% — до $108,95 за баррель.

Лариса Черненко
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