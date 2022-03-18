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Законодательство РК
11:56 18.03.2022

Умаров о поправках в законопроект о защите детей: Блокировать соцсети никто не намерен

ребенок, телефон, соцсети Фото: pxhere
Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров высказался о поправках в законопроект по вопросам защиты прав ребенка, куда входят новые нормы о работе иностранных соцсетей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Здесь вопрос стоит о кибербуллинге, защите детей. Никто не будет блокировать социальные сети. Во-вторых, министерство не наделено полномочиями блокировать социальные сети. Мы выходим на контакт с социальными сетями, которым указываем на тот момент, когда вопрос касается защиты прав ребенка, кибербуллинга. Аскар Умаров

Напомним, по новым поправкам собственники или иные законные представители иностранных соцсетей, находящихся в Казахстане, должны будут назначить своего представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ (МИОР). И после получения предписания в течение 24 часов принять меры по удалению информации, которая нарушает требования законов Казахстана.

Тамила Языкова
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