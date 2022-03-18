Пять дней Наурыза – куда съездить и что посмотреть в праздники

Для такого путешествия явно нужен внедорожник – и многие выбирают Renault Duster.

Он весьма популярен, и в его активе – подключаемый полный привод и очень надежная подвеска. Ехать предстоит 300 километров, а у нашего Дастера – турбированный двигатель, не только бодрый, но и с проверенной экономичностью, что немаловажно в нынешних условиях.

Грунтовая дорога, петляя, ведет нас в глубь национального парка «Алтын-Эмель». Пыльный грейдер венчает последнюю сотню километров от Алматы и приводит запыленных и слегка уставших от дороги путешественников к трем удивительным локациям – древнему дереву, вулкану Катутау и горам Актау. Каждое из этих мест западает в сердце сильнее предыдущего, оставляя неизгладимое впечатление и восхищение природой и ее шедеврами.

Маршрут до национального парка «Алтын-Эмель» довольно прост: сначала идеальная бетонка трассы Алматы – Усть-Каменогорск с ограничением 140 км/ч, затем – весьма неидеальный асфальт (или то, что от него осталось) в окрестностях Сарыозека. Легковой автомобиль лучше поберечь – дорога порой любит «удивлять» водителя глубокими ямами и неприятными пробоями подвески, поэтому ехать нужно внимательно.

Фото: Елена Никитенко

Первой точкой на вашем пути будет замечательный и тихий поселок Басши – здесь можно заплатить пошлину и получить разрешение на въезд в национальный парк. За один автомобиль, трех взрослых и двух детей (11 лет) мы заплатили 4860 тенге. Пропуск выдается на сутки и действует только в рамках указанных на нем маршрутов – №1, №2 и №3 (все они расписаны на самом пропуске и на карте, которую вам выдадут там же).

700-летняя ива

Мимо этого места сложно проехать. Ива, которой больше 700 лет, привлекает к себе внимание многих туристов, а местные жители и вовсе считают дерево священным.

Фото: Елена Никитенко

Дерево огромное. Настолько, что его ветви гнутся к земле и врастают в землю! А некоторые толстые ветки (которые больше похожи на стволы деревьев) заботливо поддерживают палки, специально воткнутые в землю. Радоновые источники, которыми питается ива, дали ей столь долгую жизнь, а люди, что живут неподалеку, обеспечили себе долгую старость.

Потухший вулкан Катутау

Между 700-летней ивой и горами Актау внутри горного массива затаилось еще одно уникальное место – потухший вулкан Катутау. Точнее, миллионы лет назад здесь были два вулкана (например, Бектау-Ата под Балхашом – тоже их рук дело). Не проскочите в азарте езды по грунтовке поворот к нему – следите за указателями.

Застывшая лава – это нечто. Это Марс. Это Дженезис из «Звездных войн». Причудливые формы, мрачные цвета – миллионы лет работы воды и ветра не прошли даром. И это, безусловно, нужно увидеть.

Фото: Елена Никитенко

Бродить по холмам из лавы можно долго – подниматься наверх по импровизированным ступенькам, залезать в нерукотворные пещеры, тренировать фантазию на поиски сравнений (за миллионы лет природа проявила себя искусным творцом-скульптором) и бесконечно фотографировать и фотографироваться, стараясь запечатлеть все, что вы видите.

Белые горы Актау

Именно Актау были нашей окончательной целью. Я давно хотела увидеть их не только на фото, и вот получилось. На самом деле горы не полностью белые. Они – цветные, но белый однозначно в приоритете.

Фото: Елена Никитенко

Когда-то здесь было древнее море, всего каких-то 50 миллионов лет назад. А позже водились... Нет, не динозавры, но иные древние виды животных, скелеты которых до сих пор находят в меловых отложениях гор.

Настоящие путешественники и любители дикой древней природы приезжают сюда не на пару часов. Они разбивают палаточные лагеря и долго бродят среди белых гор в поисках необычных видов и уединения.

Автомобиль путешествия: Renault Duster

Фото: Елена Никитенко

Поездка в Алтын-Эмель выдалась удивительной. А возил нас туда, как вы уже знаете, Renault Duster с турбомотором мощностью 150 л.с. и вариатором. На пути в Алтын-Эмель нет внедорожных испытаний, зато есть места с некачественным асфальтом и грунтовка в заповеднике. Такие дороги – родная стихия для Дастера: это автомобиль-легенда в том, что касается подвески, выносливый, плавный и проходимый.

Фото: Елена Никитенко

Что касается экономичности: скромный по объему 1,3-литровый турбомотор отлично тянет в любых режимах, расходуя при этом в районе 8 л по трассе и 11 л – в городском трафике.

Как обычно, взяли с собой много багажа на случай разных непредвиденных ситуаций, все они отлично поместились в багажник Дастера. Ехали с комфортом: помогали камеры кругового обзора, можно было расслабиться и слушать музыку, общаясь с огромным дисплеем мультимедиа. Включали с утра обогрев лобового стекла для очистки от наледи – все-таки до лета еще далеко, а весенняя температура переменчива. Так что выбор автомобиля себя оправдал.

Фото: Елена Никитенко

И поездка удалась – как благодаря универсальному автомобилю, так и красивейшим местам родного края. А он у нас богат и готов дарить потрясающие впечатления.