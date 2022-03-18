Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:26 18.03.2022

Снег выпал в Шымкенте и Туркестанской области

снег на юге страны Фото: Instagram.com/shymkent.online
Весна преподнесла сюрприз жителям Шымкента и Туркестанской области — у них идет снег. В связи с этим полицейские обратились к водителям, сообщает Zakon.kz.

Учитывая ситуацию с погодными условиями, главный полицейский Туркестанской области Мурат Кабденов поручил стражам порядка патрулировать все дороги на территории области.

С 18 по 29 марта полицейские будут работать в усиленном режиме.Мурат Кабденов

Кроме того, в полиции напомнили жителям области и водителям о необходимости быть осторожными на дорогах.

В соцсетях также опубликованы фотографии со снежным Шымкентом.

С первым снегом весны, шымкентцы! Минувшей ночью в Шымкенте выпал снег, а ведь уже почти конец первого месяца весны. Как вам погода? Одевайтесь теплее и не болейте! – отмечено в сообщении.

Тем временем в Алматы идет дождь.

Новость по теме

Алматы залило дождем

Анастасия Московчук
Туркестанская область Шымкент
Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы
17.03.2022
Кайрат Боранбаев арестован на два месяца
17.03.2022
Ситуация в Украине: Чехия не будет принимать беженцев, США передадут Украине $1 млрд
17.03.2022
Казахстанцев стало больше на 245,3 тыс. человек
17.03.2022
Президент наградил дипломатов, организовавших эвакуацию казахстанцев из Украины
17.03.2022
Главная Топ LIVE Все