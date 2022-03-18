12:26 18.03.2022
Снег выпал в Шымкенте и Туркестанской области
Фото: Instagram.com/shymkent.online
Весна преподнесла сюрприз жителям Шымкента и Туркестанской области — у них идет снег. В связи с этим полицейские обратились к водителям, сообщает Zakon.kz.
Учитывая ситуацию с погодными условиями, главный полицейский Туркестанской области Мурат Кабденов поручил стражам порядка патрулировать все дороги на территории области.
С 18 по 29 марта полицейские будут работать в усиленном режиме.Мурат Кабденов
Кроме того, в полиции напомнили жителям области и водителям о необходимости быть осторожными на дорогах.
В соцсетях также опубликованы фотографии со снежным Шымкентом.
С первым снегом весны, шымкентцы! Минувшей ночью в Шымкенте выпал снег, а ведь уже почти конец первого месяца весны. Как вам погода? Одевайтесь теплее и не болейте! – отмечено в сообщении.
Тем временем в Алматы идет дождь.
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