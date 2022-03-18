Снег выпал в Шымкенте и Туркестанской области

Учитывая ситуацию с погодными условиями, главный полицейский Туркестанской области Мурат Кабденов поручил стражам порядка патрулировать все дороги на территории области.

С 18 по 29 марта полицейские будут работать в усиленном режиме. Мурат Кабденов

Кроме того, в полиции напомнили жителям области и водителям о необходимости быть осторожными на дорогах.

В соцсетях также опубликованы фотографии со снежным Шымкентом.

С первым снегом весны, шымкентцы! Минувшей ночью в Шымкенте выпал снег, а ведь уже почти конец первого месяца весны. Как вам погода? Одевайтесь теплее и не болейте! – отмечено в сообщении.

Тем временем в Алматы идет дождь.