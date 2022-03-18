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13:02 18.03.2022

Дождливый Алматы – фоторепортаж

дождь в городе Фото: Zakon.kz
Ночью 18 марта в Алматы начался сильный дождь. В ДЧС города уточнили, что с утра на линию «112» поступило 15 сообщений по локальным подтоплениям, сообщает Zakon.kz.

По данным городского ДЧС, коммунальщики занимаются откачкой воды.

дождь в Алматы

Фото: Zakon.kz

Подрядными организациями акимата откачано 35 кубов воды с проспекта Райымбека. Угроза снята, обстановка стабилизировалась. Мониторинг улиц продолжается.Пресс-служба ДЧС Алматы

дождь в городе

Фото: Zakon.kz

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Алматы залило дождем

дождь в Алматы

Фото: Zakon.kz

дождь в Алматы

Фото: Zakon.kz

дождь в Алматы

Фото: Zakon.kz

Кроме того, согласно данным ДЧС, осадки в городской черте довольно часто приводят к локальным подтоплениям.

дождь в Алматы

Фото: Zakon.kz

Основной причиной этого сотрудники городских коммунальных служб называют засорение арычных сетей твердо-бытовым мусором и заиливание труб.

дождь в Алматы

Фото: Zakon.kz

дождь в Алматы

Фото: Zakon.kz

Анастасия Московчук
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