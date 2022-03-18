13:02 18.03.2022
Дождливый Алматы – фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
Ночью 18 марта в Алматы начался сильный дождь. В ДЧС города уточнили, что с утра на линию «112» поступило 15 сообщений по локальным подтоплениям, сообщает Zakon.kz.
По данным городского ДЧС, коммунальщики занимаются откачкой воды.
Фото: Zakon.kz
Подрядными организациями акимата откачано 35 кубов воды с проспекта Райымбека. Угроза снята, обстановка стабилизировалась. Мониторинг улиц продолжается.Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Алматы залило дождем
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Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Кроме того, согласно данным ДЧС, осадки в городской черте довольно часто приводят к локальным подтоплениям.
Фото: Zakon.kz
Основной причиной этого сотрудники городских коммунальных служб называют засорение арычных сетей твердо-бытовым мусором и заиливание труб.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz