Дождливый Алматы – фоторепортаж

По данным городского ДЧС, коммунальщики занимаются откачкой воды.

Фото: Zakon.kz

Подрядными организациями акимата откачано 35 кубов воды с проспекта Райымбека. Угроза снята, обстановка стабилизировалась. Мониторинг улиц продолжается. Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

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Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кроме того, согласно данным ДЧС, осадки в городской черте довольно часто приводят к локальным подтоплениям.

Фото: Zakon.kz

Основной причиной этого сотрудники городских коммунальных служб называют засорение арычных сетей твердо-бытовым мусором и заиливание труб.

Фото: Zakon.kz