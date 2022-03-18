В Казахстане подорожало куриное мясо

Согласно отчету Energyprom.kz, в январе 2022 года в стране произвели 8,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы — на 0,5% больше, чем годом ранее.

Выпуск мороженого мяса птицы вырос на 9,7% за год, до 11,6 тыс. тонн.

В региональном разрезе по производству свежего или охлажденного мяса домашней птицы лидирует Акмолинская область: 2,9 тыс. тонн. В тройку лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Алматинская области, – отмечено в сообщении.

По производству мороженого мяса птицы лидирует Алматинская область: 5,7 тыс. тонн. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Восточно-Казахстанская области.

В целом за январь-декабрь 2021 года в стране произвели 110,3 тыс. тонн свежего или охлажденного и 127,4 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы против 100,5 тыс. и 112 тыс. тонн, соответственно, годом ранее.

Аналитики уточнили: в феврале стоимость кур в розничных точках продаж по стране выросла на 17,2% за год, до 1,1 тыс. тг за кг, куриных окорочков — сразу на 22,8%, до 958 тг за кг.

Куры заметнее всего подорожали в Шымкенте — сразу на 35,2% за год.

В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Карагандинская области. Самый высокий годовой рост цен на куриные окорочка был отмечен в Туркестанской (сразу на 55,8% за год), Актюбинской (плюс 41,3%) и Мангистауской (плюс 37,6%) областях, – говорится в исследовании.