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Законодательство РК
14:18 18.03.2022

Получателей АСП обеспечат телевизионными приставками

обеспечение приставками получателей АСП Фото: pixabay
Министр информации и общественного развития приказом утвердил Правила обеспечения физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи (АСП), телевизионными абонентскими приставками, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам местные исполнительные органы до полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание должны обеспечить физических лиц, являющихся получателями АСП, приставками. Это оборудование принимает цифровой теле-, радиосигнал.

Приставки устанавливают заявителям бесплатно. Для этого получателю АСП или членам его семьи нужно обратиться с заявлением в исполнительный орган по месту жительства, а в сельской местности – к акиму поселка, села, сельского округа, города районного значения. К заявлению следует приложить копию удостоверения личности.

Обеспечение приставками является единовременным и повторно не поставляется.

В случае принятия решения об обеспечении на безвозмездной основе приставкой заявителя первый экземпляр решения направляется заявителю, второй – поставщику, осуществляющему поставку приставок по итогам проведенных государственных закупок, и третий остается в исполнительном органе.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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