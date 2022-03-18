Получателей АСП обеспечат телевизионными приставками

Согласно правилам местные исполнительные органы до полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание должны обеспечить физических лиц, являющихся получателями АСП, приставками. Это оборудование принимает цифровой теле-, радиосигнал.

Приставки устанавливают заявителям бесплатно. Для этого получателю АСП или членам его семьи нужно обратиться с заявлением в исполнительный орган по месту жительства, а в сельской местности – к акиму поселка, села, сельского округа, города районного значения. К заявлению следует приложить копию удостоверения личности.

Обеспечение приставками является единовременным и повторно не поставляется.

В случае принятия решения об обеспечении на безвозмездной основе приставкой заявителя первый экземпляр решения направляется заявителю, второй – поставщику, осуществляющему поставку приставок по итогам проведенных государственных закупок, и третий остается в исполнительном органе.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2022 года.