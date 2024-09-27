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Получателям АСП выдадут телевизионные приставки

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 10:03 Фото: unsplash
И.о. министра культуры и информации приказом от 17 сентября 2024 года утвердил Правила обеспечения физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками, сообщает Zakon.kz.

Местные исполнительные органы до полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание должны организовать обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, приставками.

Как известно, переход на цифровое эфирное телерадиовещание осуществляется в Казахстане путем поэтапного отключения аналоговых передающих средств на сети аналогового эфирного телерадиовещания на административно-территориальных единицах до 1 декабря 2025 года.

Приставки принимают цифровой теле-, радиосигнал и интегрируются с национальной сетью цифрового эфирного телевещания.

Оборудование устанавливают заявителям бесплатно. Для этого получателю АСП или членам его семьи нужно обратиться с заявлением в исполнительный орган по месту жительства, а в сельской местности – к акиму поселка, села, сельского округа, города районного значения.

На одного заявителя полагается одна приставка. Приставка предоставляется единовременно и повторно не поставляется.

При принятии решения об обеспечении заявителя приставкой, первый экземпляр решения направляется заявителю, второй экземпляр – потенциальному поставщику, осуществляющему поставку приставок по итогам проведенных государственных закупок, третий экземпляр остается в исполнительном органе.

При принятии решения об отказе в обеспечении заявителя на безвозмездной основе приставкой, первый экземпляр решения направляется заявителю, второй экземпляр остается в исполнительном органе.

Причины отказа в обеспечении приставкой на безвозмездной основе:

  • заявитель на момент подачи заявления не является получателем государственной АСП;
  • заявителю, членам его семьи и другим лицам, постоянно проживающим с ним совместно, ранее предоставлялась приставка.

Потенциальный поставщик с момента получения решения исполнительного органа об обеспечении заявителя на безвозмездной основе приставкой в пределах сроков, указанных в договоре о государственных закупках, осуществляет по адресу, указанному в решении, доставку приставки, а также установку и подключение.

Заявитель подписывает акт приема-передачи приставки в течение одного дня с момента ее доставки, установки и подключения.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2024 года.

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