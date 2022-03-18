Ученые назвали симптом приближающейся деменции

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследования. Они выяснили, что продолжительный дневной сон может быть признаком приближающейся деменции.

Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer.

В течение нескольких лет исследователи наблюдали за более чем 1000 добровольцев пожилого возраста (81 год). Для эксперимента участники носили специальное устройство, которое ежегодно, в течение 14 дней, отслеживало их подвижность. Каждый длительный интервал бездействия в период времени с 9:00 до 19:00 означал момент сна человека.

В начале исследования 76% участников не имели когнитивных нарушений, 20% имели легкие нарушения, а 4% – болезнь Альцгеймера. У участников без когнитивных нарушений продолжительность дневного сна возрастала в среднем на 11 минут в год. При легком когнитивном расстройстве – на 24 минуты, а при болезни Альцгеймера – до 68 минут, – говорится в исследовании.

Дремота участников более часа в день указывала на риск развития болезни Альцгеймера. Он был на 40% выше, чем у тех, кто дремал менее часа в день. У участников, которые спали раз в день и чаще, риск развития болезни Альцгеймера был на 40% выше, чем у тех, кто дремал менее одного раза в день.

Авторы статьи отмечают, что эти признаки могут быть сигналом ускоренного старения. Если ранее вы не замечали за собой дневную тягу ко сну, а также, что вы дольше спите, это должно насторожить и стать сигналом ухудшения здоровья.

Ученые подчеркнули, что сама по себе дремота не провоцирует изменения в мозге. Причиной, вызывающей деменцию, по всей видимости, становятся патологические процессы.