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Законодательство РК
14:44 18.03.2022

В Казахстане расширили перечень лиц, за которых взносы в ОСМС платит государство

за кого платит взносы государство Фото: pixabay
Приказом министра здравоохранения внесены изменения в перечень лиц, за которых взносы в фонд медстрахования платит государство, сообщает Zakon.kz.

Теперь взносы государства на ОСМС будут уплачиваться также за неработающих лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста и неработающих лиц, осуществляющих уход за инвалидом первой группы.

В этот перечень также входят:

  1. дети;

  2. лица, зарегистрированные в качестве безработных;

  3. неработающие беременные женщины;

  4. неработающие (один из законных представителей ребенка), воспитывающие ребенка до достижения им возраста трех лет;

  5. лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

  6. неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом;

  7. получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;

  8. лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

  9. лица, содержащиеся в следственных изоляторах;

  10. неработающие кандасы;

  11. многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

  12. инвалиды;

  13. лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

  14. неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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