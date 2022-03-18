В Казахстане расширили перечень лиц, за которых взносы в ОСМС платит государство

Теперь взносы государства на ОСМС будут уплачиваться также за неработающих лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста и неработающих лиц, осуществляющих уход за инвалидом первой группы.

В этот перечень также входят:

дети; лица, зарегистрированные в качестве безработных; неработающие беременные женщины; неработающие (один из законных представителей ребенка), воспитывающие ребенка до достижения им возраста трех лет; лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом; получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны; лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы (за исключением учреждений минимальной безопасности); лица, содержащиеся в следственных изоляторах; неработающие кандасы; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени; инвалиды; лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования; неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2022 года.