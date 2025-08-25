#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 12:46 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 7 августа 2025 года внес изменения в перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Всего в перечень включены 27 видов заболеваний, в том числе:

  • Хронический вирусный гепатит В, С и D, без цирроза печени;
  • Артериальная гипертензия;
  • Ишемическая болезнь сердца;
  • Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий;
  • Все виды поражения клапанов сердца;
  • Аритмии и Фибрилляция и трепетания предсердий;
  • Болезни крови и кроветворных органов;
  • Болезни органов дыхания;
  • Болезни органов пищеварения, включая язву и цирроз печени;
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в том ячисле сахарный диабет различных видов;
  • Болезни щитовидной железы;
  • Болезни нервной системы, включая эпилепсию и детский церебральный паралич. При этом добавлены другие дегенеративные болезни нервной системы и демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
  • Болезни мочеполовой системы;
  • Невоспалительные болезни женских половых органов;
  • Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, включая врожденные пороки развития. 

Ранее в перечень входило 25 видов заболеваний.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
