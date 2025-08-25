В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 7 августа 2025 года внес изменения в перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции.
Всего в перечень включены 27 видов заболеваний, в том числе:
- Хронический вирусный гепатит В, С и D, без цирроза печени;
- Артериальная гипертензия;
- Ишемическая болезнь сердца;
- Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий;
- Все виды поражения клапанов сердца;
- Аритмии и Фибрилляция и трепетания предсердий;
- Болезни крови и кроветворных органов;
- Болезни органов дыхания;
- Болезни органов пищеварения, включая язву и цирроз печени;
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в том ячисле сахарный диабет различных видов;
- Болезни щитовидной железы;
- Болезни нервной системы, включая эпилепсию и детский церебральный паралич. При этом добавлены другие дегенеративные болезни нервной системы и демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
- Болезни мочеполовой системы;
- Невоспалительные болезни женских половых органов;
- Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, включая врожденные пороки развития.
Ранее в перечень входило 25 видов заболеваний.
Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.
