В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению

Министр здравоохранения приказом от 7 августа 2025 года внес изменения в перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Всего в перечень включены 27 видов заболеваний, в том числе:

Хронический вирусный гепатит В, С и D, без цирроза печени;

Артериальная гипертензия;

Ишемическая болезнь сердца;

Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий;

Все виды поражения клапанов сердца;

Аритмии и Фибрилляция и трепетания предсердий;

Болезни крови и кроветворных органов;

Болезни органов дыхания;

Болезни органов пищеварения, включая язву и цирроз печени;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в том ячисле сахарный диабет различных видов;

Болезни щитовидной железы;

Болезни нервной системы, включая эпилепсию и детский церебральный паралич. При этом добавлены другие дегенеративные болезни нервной системы и демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

Болезни мочеполовой системы;

Невоспалительные болезни женских половых органов;

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, включая врожденные пороки развития.

Ранее в перечень входило 25 видов заболеваний.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.