Это частная компания – Минздрав о дальнейшей деятельности Карагандинского фармкомплекса

Это частная компания, и какова ее дальнейшая судьба, я не знаю. Минздрав к этому заводу отношения не имеет. А по поводу договорных обязательств, которые мы имеем с этой компанией, они полностью выполнены, и дополнительных договорных обязательств с этой компанией у нас нет. На сегодняшний день нужный объем вакцин мы имеем, мы закупили на этот год. При необходимости дополнительно будем рассматривать, сегодня потребности такой нет. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Она также озвучила сумму, выделенную из бюджета КФК на производство и доставку вакцины «Спутник V».

В 2021 году на приобретение вакцин было выделено 88 млрд тенге. Из них 63 млрд – «Спутник V», 5,9 млрд тенге – на закуп QazVac, 3,5 млрд тенге – на «КоронаВак» и 15 млрд тенге – на Sinopharm. Ажар Гиният

17 марта стало известно, что казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев арестован на два месяца. Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.