В Минздраве рассказали, грозит ли Казахстану дефицит инсулина

По словам Ажар Гиният, инсулином больные обеспечиваются в рамках ГОБМП.

Новость по теме С поставками лекарств из Украины возникли проблемы, но часть запасов уже есть – Ажар Гиният

Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что в Алматы выкупили инсулин в аптеках и отправили его в Россию, так как там заканчивается этот препарат.