16:30 18.03.2022
В Минздраве рассказали, грозит ли Казахстану дефицит инсулина
Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, грозит ли Казахстану дефицит инсулина, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам Ажар Гиният, инсулином больные обеспечиваются в рамках ГОБМП.
С поставками лекарств из Украины возникли проблемы, но часть запасов уже есть – Ажар Гиният
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Ранее в соцсетях была распространена информация о том, что в Алматы выкупили инсулин в аптеках и отправили его в Россию, так как там заканчивается этот препарат.
10 видов инсулина мы закупили. 40% запаса на сегодняшний день имеется. Все больные инсулином обеспечены. Когда вчера информация в Сети появилась, мы даже позвонили в Диабетическую ассоциацию – узнать, в чем проблема. Эта информация не подтвердилась. Глава Минздрава