Глава Минздрава рассказала, что будет с заболеваемостью корью в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният в СЦК 29 ноября рассказала, как может развиваться заболеваемость корью в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что Национальный центр общественного здравоохранения регулярно составляет прогнозы по заболеваемости корью.

"Прогнозы они делают на будущие две недели. И с учетом проведения дополнительных дней иммунизации они рассчитывают, в каких регионах может наблюдаться заболеваемость. При правильном и эффективном проведении дней массовых иммунизаций ожидаем стабилизацию ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года", – сказала глава Минздрава.

Ажар Гиният также подчеркнула, что корь – вакциноуправляемая инфекция, и если сейчас привить тех, кто не имеет иммунитета, новых вспышек и дальнейшего роста заболеваемости не должно быть.

"Сейчас все силы и ресурсы системы здравоохранения брошены на то, чтобы провести дополнительные дни массовой иммунизации индийской вакциной", – заявила Ажар Гиният.

Глава министерства отметила, что на сегодня привиты от кори более 118 тыс. детей, из них в возрасте от полугода до 10 месяцев – 60 тыс. детей, в возрасте от двух до четырех лет – 38,2 тыс., наверстывающей вакцинацией охвачены 9,5 тыс. детей. В днях массовой иммунизации участвуют более 10 тыс. медработников.

"Этой вакциной Казахстан пользуется 10 лет, и за это время не было зарегистрировано побочных эффектов или осложнений. Кроме Казахстана, ею пользуются 70 стран мира. Вакцина сертифицирована ВОЗ и рекомендована к применению для детей. Так как никаких осложнений не было, эффективность хорошая, дети ее принимают, мы стараемся все вакцины, которые применяются, не менять. Это чревато тем, что могут быть какие-то осложнения, когда новые вакцины. Поэтому, учитывая десятилетний опыт, мы дальше продолжаем применять индийскую вакцину", – указала глава Минздрава.

Ажар Гиният добавила, что вакцинацию проводят бесплатно всем желающим, в том числе тем, кто не помнит свой прививочный статус. Платные вакцины, заверила министр, не выдают, и частные клиники такую кампанию не проводят.

"По заключению специалистов-иммунологов, после 20 лет получить повторную вакцинацию не помешает и не повредит организму. Если кто-то работает в закрытых учреждениях, и есть такое пожелание, то ставится вакцина. Я сама посещаю 9-ю поликлинику Астаны и видела, что матерей вакцинируют", – резюмировала министр.

28 ноября министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане зарегистрировали более 17 тыс. случаев кори. Из них свыше 82% приходится на детей.

