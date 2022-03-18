Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:40 18.03.2022

ДТП на трассе Атырау – Уральск: скончался полицейский

ДТП в Атырауской области Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
16 марта на трассе в Атырауской области в результате ДТП пострадали семь человек, которых с различными травмами госпитализировали. Среди них был сотрудник полиции – его спасти не удалось, передает Zakon.kz.

Напомним, авария произошла 16 марта около 08:30.

На трассе Атырау – Уральск автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Skoda. В результате ДТП семь человек госпитализированы с различными телесными повреждениями.Пресс-служба ДП Атырауской области

Как отметили в ведомстве, для того, чтобы высвободить пассажиров из Toyota Camry, были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции.

Позже в социальных сетях распространилась запись, судя по всему, снятая на видеорегистратор патрульной машины. На кадрах запечатлен момент столкновения.

Как стало известно изданию «Мой город», пострадавший в аварии полицейский скончался в больнице.

Оксана Житникова
Атырауская область
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
18.03.2022
Обмен валюты: Нацбанк предупредил казахстанцев
18.03.2022
Курсы валют на праздничные дни
18.03.2022
Ситуация в Украине: переговоры лидеров США и КНР, европейские страны высылают дипломатов РФ
18.03.2022
Данияр Акишев освобожден от должности помощника Елбасы
18.03.2022
Главная Топ LIVE Все