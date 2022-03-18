ДТП на трассе Атырау – Уральск: скончался полицейский

Напомним, авария произошла 16 марта около 08:30.

На трассе Атырау – Уральск автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Skoda. В результате ДТП семь человек госпитализированы с различными телесными повреждениями. Пресс-служба ДП Атырауской области

Как отметили в ведомстве, для того, чтобы высвободить пассажиров из Toyota Camry, были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции.

Позже в социальных сетях распространилась запись, судя по всему, снятая на видеорегистратор патрульной машины. На кадрах запечатлен момент столкновения.