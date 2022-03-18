17:40 18.03.2022
ДТП на трассе Атырау – Уральск: скончался полицейский
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
16 марта на трассе в Атырауской области в результате ДТП пострадали семь человек, которых с различными травмами госпитализировали. Среди них был сотрудник полиции – его спасти не удалось, передает Zakon.kz.
Напомним, авария произошла 16 марта около 08:30.
На трассе Атырау – Уральск автомобиль Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Skoda. В результате ДТП семь человек госпитализированы с различными телесными повреждениями.Пресс-служба ДП Атырауской области
Как отметили в ведомстве, для того, чтобы высвободить пассажиров из Toyota Camry, были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции.
Позже в социальных сетях распространилась запись, судя по всему, снятая на видеорегистратор патрульной машины. На кадрах запечатлен момент столкновения.
Как стало известно изданию «Мой город», пострадавший в аварии полицейский скончался в больнице.