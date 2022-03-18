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17:16 18.03.2022

Курсы валют на праздничные дни

Курсы валют, праздничные дни Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 505,36 тенге (-1,25), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро на дневных торгах составил 560,50 тенге (+1,50).

Средневзвешенный курс российского рубля – 4,90 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня – 79,34 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 508-513 тенге, евро – 561-570 тенге, рос. рубль – 4,9-5,5 тенге.

Лариса Черненко
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