17:16 18.03.2022
Курсы валют на праздничные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 505,36 тенге (-1,25), передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро на дневных торгах составил 560,50 тенге (+1,50).
Средневзвешенный курс российского рубля – 4,90 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня – 79,34 тенге (-0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 508-513 тенге, евро – 561-570 тенге, рос. рубль – 4,9-5,5 тенге.