Названы самые вредные мужчины по знаку зодиака

Эксперты рассказали изданию «Пятый канал», кто из представителей сильного пола способен в два счета свести окружающих в могилу.

Овен

Не зря говорят — Овны — самый упертый знак зодиака. Своим эгоизмом они кого угодно сведут с ума. И даже если он знает, что не прав, спорить будет до победного конца.

Таков принцип этих мужчин — убеждать даже в том, в чем плохо сам разбирается. Главное — выйти победителем из спора!

Телец

Мужчина-Телец –гордая личность. По его мнению, он способен на все. А если так, то зачем стараться. Кроме того, он всегда доволен собой. А как уже считают окружающие, его вовсе не заботит.

Упрямство он оправдывает твердостью характера настоящего мужчины, прижимистость — разумной экономией, склонность к пессимизму — реалистичным восприятием мира.

Близнецы

По словам астрологов, этот знак зодиака как никто другой может перевернуть все с ног на голову. Потому скучать с таким мужчиной девушке не придется. Однако совсем скоро она почувствует себя отставшей от остальных и до смерти замученной.

Если вы в состоянии выдержать головокружительного мужчину-Близнеца, вам впору воздвигать памятник.

Рак

По словам астрологов, мужчина-Рак всегда будет искать девушку, похожую на его мать. А когда, наконец, найдет, конечно, постарается окольцевать ее. Однако семейная жизнь с Раком будет не сахар.

Вы собьетесь со счету в претензиях, как правильно мыть посуду, кормить любимого кота и готовить омлет. Потому замужество с Раком — загубленная молодость.

Лев

Гордый, зацикленный на собственной персоне, восхищающийся собой, высокомерный — все это о нем — Льве.

Царская особа обожает тратить деньги, желает возле себя видеть только красивую и достойную его девушку и не терпит ревности. Потому как не может допустить мысль, что кто-то может считать его своей собственностью.

Дева

По словам астрологов, мужчина-Дева — адская смесь. Он настолько ворчлив и педантичен, что просто изведет нотациями о большом количестве холестерина в масле, вредности для здоровья жареного.

Но при этом ленив до жути. Хотя сам себя считает трудолюбивой пчелкой. Кроме того, с эмоциями у него тоже есть проблемы, да и к любви относится с большой настороженностью.

Весы

Мнительные, скрытные, мелочные и раздражительные. Если их дела пошли не по задуманному плану, могут и сорваться на окружающих. Без причины. Кроме того, часто придумывают себе несуществующие проблемы, которые потом долго решают.

Они окружены всегда огромным количеством друзей, но по-настоящему практически никому не доверяют.

Скорпион

По словам астрологов, мужчины-Скорпионы — самые противные, злопамятные и въедливые. Кажется, вечно готовы придираться буквально к каждой мелочи.

А их взгляд! Своей тяжестью готов вогнать по пояс в землю. Но и это еще цветочки. Самое страшное, если Скорпион начнет ревновать. Тогда уж точно берегись!

Стрелец

Самый искренний знак зодиака. Врать мужчина-Стрелец просто не терпит. Даже тогда, когда говорить правду себе дороже.

Но если он свою спутницу уличит во лжи, жди неприятностей. Он невероятно ревнив, хотя при этом сам не пропускает ни одной юбки. Но даже отменное чувство юмора не способно компенсировать все его недостатки.

Козерог

Как и Овен, Козерог такой же упертый знак зодиака. Да и убеждениям он плохо поддается. Но даже если он согласился с собеседником, то это означает несколько моментов: либо просто его мнение совпало с другим, либо он не видит смысла тратить свои силы и энергию, чтобы доказать обратное.

Ведь в глубине души мужчина-Козерог все равно уверен — он прав. Кроме того, представители этого астрологического символа те еще зануды. Они не любят шумные компании. Но если все-таки ты его полюбила, проведи воспитательную работу, чтобы он не потерялся в обществе.

Водолей

Мужчины-Водолеи обожают мечтать и задумывать что-нибудь грандиозное. Но это лишь в мыслях. Энергии и терпения чаще всего так и не хватает на осуществление задуманного. Потому астрологи предупреждают — этот знак зодиака может красиво говорить, когда что-то умное приходит в голову, на этом и все.

Не стоит рассчитывать на Водолеев и требовать от них быть ответственными. Это не про них!

Рыбы

Мужчины-Рыбы — мечтатели, живущие в своем маленьком мирке по своим законам. Они в душе, словно дети.

Нерешительные, чувствительные, желающие заботы, внимания. В противном случае могут потеряться в реальном мире.