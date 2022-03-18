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Законодательство РК
20:15 18.03.2022

Дело Биртанова вернут в Генпрокуратуру для устранения нарушений

суд Фото: Zoom
Судебная коллегия по уголовным делам суда города Нур-Султана вернула дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего замглавы этого министерства Олжаса Абишева в Генпрокуратуру для устранения допущенных нарушений, передает корреспондент Zakon.kz.

Судебная коллегия, рассмотрев ходатайство прокурора, признала его необоснованным. В итоге уголовное дело в отношении Биртанова и Абишева решено вернуть прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства.

Постановление вступает в законную силу 18 марта 2022 года. Судья

Позже судья разъяснил решение судебной коллегии, к которому она пришла, проверив доводы ходатайств прокуроров и частных жалоб, а также изучив материалы дела.

Прокурор полагает, что непредставление адвокатам права обжалования постановления следователя до направления дела в суд не является существенным нарушением УПК РК. Тогда как ч. 7 ст. 297 УПК РК запрещает прокурору направлять дело в суд до рассмотрения жалобы. Несоблюдение требований статьи 297 УПК является существенным нарушением, препятствующим назначению главного судебного разбирательства. Отказ следователя в удовлетворении ходатайства по уголовному делу может быть обжалован прокурором в течение трех суток с момента получения. Прокурор обязан был направить дело в суд только после разрешения жалобы. Вышеуказанные нормы закона прокурором не соблюдены. Судья

Также, по словам судьи, доводы прокурора о том, что адвокат уполномочен привлечь переводчика и предоставить переведенные документы следователю в качестве дополнительного доказательства, несостоятельны.

Прокурор не принял во внимание, что непереведенные документы остались не исследованы, тогда как в силу требования 125 УПК РК на стадии досудебного производства прокурор и следователь обязаны обеспечить всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Судья

При этом судебная коллегия не согласилась с доводами защитников касательно необоснованности отказа изменения меры пресечения Биртанова и незаконности продления домашнего ареста.

Мадина Мамырханова
Биртанов Елжан Нур-Султан
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