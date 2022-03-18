Дело Биртанова вернут в Генпрокуратуру для устранения нарушений

Судебная коллегия, рассмотрев ходатайство прокурора, признала его необоснованным. В итоге уголовное дело в отношении Биртанова и Абишева решено вернуть прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства.

Постановление вступает в законную силу 18 марта 2022 года. Судья

Позже судья разъяснил решение судебной коллегии, к которому она пришла, проверив доводы ходатайств прокуроров и частных жалоб, а также изучив материалы дела.

Прокурор полагает, что непредставление адвокатам права обжалования постановления следователя до направления дела в суд не является существенным нарушением УПК РК. Тогда как ч. 7 ст. 297 УПК РК запрещает прокурору направлять дело в суд до рассмотрения жалобы. Несоблюдение требований статьи 297 УПК является существенным нарушением, препятствующим назначению главного судебного разбирательства. Отказ следователя в удовлетворении ходатайства по уголовному делу может быть обжалован прокурором в течение трех суток с момента получения. Прокурор обязан был направить дело в суд только после разрешения жалобы. Вышеуказанные нормы закона прокурором не соблюдены. Судья

Также, по словам судьи, доводы прокурора о том, что адвокат уполномочен привлечь переводчика и предоставить переведенные документы следователю в качестве дополнительного доказательства, несостоятельны.

Прокурор не принял во внимание, что непереведенные документы остались не исследованы, тогда как в силу требования 125 УПК РК на стадии досудебного производства прокурор и следователь обязаны обеспечить всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Судья

При этом судебная коллегия не согласилась с доводами защитников касательно необоснованности отказа изменения меры пресечения Биртанова и незаконности продления домашнего ареста.