В суде рассматривают апелляционную жалобу по делу Елжана Биртанова и Олжаса Абишева

Прокурор Джангельды Есебаев попросил коллегию отменить постановление Сарыаркинского районного суда. По его словам, жалобы защиты Елжана Биртанова были отписаны процессуальному прокурору Жарасбаеву вне рабочего времени после направления дела в суд, значит суд первой инстанции необоснованно принял решение о возврате уголовного дела.

Руководствуясь статьями 414, 417, 422 УПК, я прошу коллегию отменить постановление Сарыаркинского районного суда, уголовное дело направить в Сарыаркинский районный суд для рассмотрения по существу. Прокурор Джангельды Есебаев

Адвокаты Нурлан Бейсекеев, Серик Сагалиев и защитник Есжан Биртанов не согласились с этим ходатайством.

К заявлениям стороны защиты присоединился и сам экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов. По его словам, прежде чем прокурор направил дело в суд, он 13 января явился к нему в офис в сопровождении сотрудника Агентства финансового мониторинга, где попытался вручить обвинительный акт и был ознакомлен с жалобой стороны защиты. Прокурор, по словам Елжана Биртанова, «был прекрасно осведомлен о том, что жалоба была подана», это подтверждает видеозапись, произведенная защитниками экс-министра.

Кроме того, в своем выступлении бывший глава Минздрава отметил, что без перевода некоторых важных документов, касающихся деятельности Платформы информатизации МЗ, на определенном этапе в суде придется перейти на английский язык, чтобы понять их сущность. В том числе и поэтому сторона защиты заявляла о грубых нарушениях в ходе следствия.

Я скажу прямо, что данный документ подтверждает работоспособность платформы. Нежелание следствия перевести данный документ на язык судопроизводства — на русский язык — я рассматриваю, как воспрепятствование расследованию, злоупотребление должностными полномочиями. То есть, как незаконные действия со стороны следственно-оперативной группы и надзирающих прокуроров по делу. Елжан Биртанов

В своем выступлении адвокат Айгуль Амренова отметила, что 13 января был составлен обвинительный акт, который был вручен ее подзащитному — бывшему вице-министру здравоохранения Олжасу Абишеву.

Однако ни сам Абишев, ни я и адвокат Тулентаев не ознакомились с материалами дела и вещественными доказательствами. Протокол ознакомления с материалами дела не был подписан. В связи с этим мы обратились в суд с ходатайством о назначении предварительного слушания и направления дела на дополнительное расследование. Если сторона обвинения считает, что этот пробел можно устранить в ходе рассмотрения дела, то как тогда будут решаться вопросы о конституционном праве Абишева на защиту? Айгуль Амренова

Сам Олжас Абишев заявил, что прокуратура вводит судей в заблуждение.

Выслушал позицию обвинительной стороны. Прокуратура врет и вводит вас в заблуждение, цинично и лживо предоставляет информацию. Это мое мнение, подтвержденное фактами. Я их приведу. Дело за период расследования состоит из 133 томов это 3590 листов. 1 Терабайт видеозаписи или 500 часов видео- и аудиоматериалов. Это 21 коробка вещественных доказательств, общее количество страниц неизвестно, потому что мы отсканировали только четыре коробки и количество страниц там составляет 43 тыс. Олжас Абишев

По его словам, на суде первой инстанции выяснилось, что материалы дела составляют не 133 тома, а 141 том.

Об этом органы следствия и прокуратуры умолчали и скрыли от стороны подозреваемых и стороны защиты. Не предоставили дополнительно восемь томов материалов. Мы не знаем, что там находится. Что входит в эти секретные восемь томов, из чего они состоят, какие материалы входят, нам неизвестно. Считаю это ущемлением моих конституционных прав. Олжас Абишев

Также на суде выступил адвокат Серик Сагалиев. Он отметил, что оснований для применения столь суровой меры пресечения к экс-министру здравоохранения нет: на протяжении года Елжан Биртанов ограничения не нарушал, прокуроры не представили суду доказательств, на основании которых можно полагать, что экс-министр скроется от следствия и суда или воспрепятствует объективному расследованию.

Судом не была принята во внимание личность Биртанова. Он является доктором медицинских наук, автор более 50 научных работ, награжден юбилейной медалью «20 лет Астане», орденом «Курмет», имеет постоянное место жительство в Казахстане, городе Нур-Султан, где проживает вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Ранее он не судим, к уголовной ответственности не привлекался. Серик Сагалиев

После перерыва адвокат экс-министра Дмитрий Куряченко заявил, что нет аудиторских доказательств о совершении нарушений. Так, по версии защиты, в рапортах, послуживших поводом к началу уголовного преследования, внесены заведомо ложные сведения о том, что требование технической документации к контракту не исполнены, информационная Платформа на территории Казахстана не функционирует.

Тогда как в аудиторском отчете № 8, на котором основаны данные рапорты, указано, что платформа соответствует техническим требованиям контракта, замечаний по функциональности не выполнены. Суд не мог не обнаружить наглядные обстоятельства «сочинения преступления на бумаге» под названием рапорт. Сумма 127 млн тенге, указанная в рапорте ЕРДР как ущерб, не нашла своего отражения ни в квалификации деяний, ни в обвинительном акте, как сумма ущерба. Дмитрий Куряченко

По его словам, 17 июня 2020 года комиссией из 12 человек Платформа информатизации Минздрава была введена в промышленную эксплуатацию, в августе 2020 года орган следствия остановил все работы по Платформе.

Представитель потерпевшей стороны — Министерства здравоохранения РК — Аскар Акбаев отметил, что в октябре-ноябре была проведена оценка текущего состояния Платформы с участием поставщика.

По результатам проведенной оценки был составлен акт, который свидетельствует о том, что Платформа в полном объеме не работоспособна, что рассматривается, как неисполнение контракта. При этом все гарантийные сроки вышли. Также нужно отметить, что озвученные защитой письма поставщика по Платформе — это мнение одной из стороны контракта. Более конкретно об имеющихся недостатках по Платформе суду могут пояснить только специалисты в ходе рассмотрения дела в суде по существу. Аскар Акбаев

Экс-глава Минздрава Елжан Биртанов повторно попросил слово и заявил о фальсификации уголовного дела в отношении него и бывшего вице-министра Олжаса Абишева в интересах неких людей, курирующих фармацевтический бизнес в Казахстане. По мнению Биртанова, этим людям была невыгодна цифровизация системы здравоохранения, которая позволила бы искоренить коррупцию.

Олжас Амангельдиевич приоткрыл завесу тайны. Дело в том, что одним из бенефициаров, скажем так, отсутствия цифровизации в здравоохранении, является коррумпированный криминальный фармбизнес. Он об этом сказал. И одно из проявлений – лекарства, закупленные за счет нас, налогоплательщиков, за счет бюджета, оказывались в сопредельных странах: в России, Узбекистане, Кыргызстане. И именно мы, и наша команда с этим активно боролись, начиная уже с 2017 года, особенно в 2018-м. Мы выявили фармконтролем остатков списанных в аптеках лекарств на 4 млрд тенге. Елжан Биртанов

Выслушав стороны, судебная коллегия объявила перерыв до 18 марта до 16:30, оставив заключение прокурора на следующее заседание.

Экс-министр и бывший вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию Платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года. В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.