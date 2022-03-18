Ученые впервые представили публике останки древнего кита из пустыни Окукахе

Как пишет rg.ru, возраст окаменелого гигантского черепа оценивается примерно в 36 млн лет.

По словам палеонтолога Марио Урбина, главы исследовательской группы, череп кита оказался полным. Известно, что миллионы лет назад в перуанской пустыне было мелководное море. Ранее здесь же было обнаружено большое количество останков примитивных морских млекопитающих.

Найденный кит получил наименование Ocucaje Predator, что переводится как «хищник Окукахе». Исследователи назвали его в честь пустыни. По их оценкам, длина этого существа составляла около 17 м. Он обладал большим количеством массивных и мощных зубов, которые позволяли ему питаться даже очень крупной добычей, в том числе тунцом и акулами. Базилозавр отличается от других известных древних видов китов своими размерами и зубами. Вероятно, это животное находилось на вершине пищевой цепи.